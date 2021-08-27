Найгірший сценарій для ООН: майже півмільйона біженців бажатиме покинути Афганістан

Майже півмільйона афганців бажатиме покинути свою країну внаслідок її захоплення "Талібаном". Для ООН така кількість біженців є одним з найгірших сценаріїв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

ООН, зі свого боку, просить сусідні від Афганістану країни тримати свої кордони відкритими для тих, хто шукає безпеки.

За словами заступника верховного комісара ООН у справах біженців Келлі Клементс, ситуація всередині Афганістану розвивається набагато швидше, ніж усі очікували.

"Що стосується чисельності, ми готуємося до прийому близько 500 000 нових біженців в регіоні. Це найгірший сценарій", - додала Клементс.