Талибы могут не рассчитывать на признание при захвате Афганистана, - Блинкен

Группировка "Талибан" не сможет рассчитывать на международное признание в случае силового захвата власти в Афганистане. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он также сообщил, что новая программа для афганцев, связанных с США, представляет значительные дипломатические, логистические и бюрократические проблемы.

"Талибан" не раз говорил, что они хотят в будущем получить… международное признание, поддержку, хотят, чтобы их лидеры могли свободно путешествовать по миру, чтобы с них сняли санкции. Ничего из этого невозможно, если "Талибан" будет пытаться силовым путем захватить страну и продолжать причинять бедствия, о которых сообщается", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США также заявил, что сообщения о бесчинствах талибов вызывают глубокую тревогу и абсолютно неприемлемы.