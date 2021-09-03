Таліби дали "зелене світло": в Афганістані відновлюють внутрішні авіарейси

Афганська авіакомпанія Ariana Afghan Airlines відновлює виконання внутрішніх рейсів. Літаки почнуть курсувати вже сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.
"Ми отримали зелене світло від руху "Талібан" і авіаційного регулятора. Ми готуємося відновити виконання внутрішніх авіарейсів сьогодні 3 вересня", - йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що Нідерланди можуть допомогти з відкриттям аеропорту Кабула.
Додамо, в МЗС Туреччини заявили, що Доха співпрацює з бойовиками "Талібану" щодо відновлення функціонування роботи аеропорту Кабула.