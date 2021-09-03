RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Таліби дали "зелене світло": в Афганістані відновлюють внутрішні авіарейси

Автор: Марія Кучерявець

Афганська авіакомпанія Ariana Afghan Airlines відновлює виконання внутрішніх рейсів. Літаки почнуть курсувати вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

"Ми отримали зелене світло від руху "Талібан" і авіаційного регулятора. Ми готуємося відновити виконання внутрішніх авіарейсів сьогодні 3 вересня", - йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що Нідерланди можуть допомогти з відкриттям аеропорту Кабула.

Додамо, в МЗС Туреччини заявили, що Доха співпрацює з бойовиками "Талібану" щодо відновлення функціонування роботи аеропорту Кабула.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанАфганистанАвіасполучення