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Співпрацюємо з табілами, що відновити роботу аеропорту Кабула, - глава МЗС Катару

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Катар, Четвер 02 вересня 2021 15:27
Співпрацюємо з табілами, що відновити роботу аеропорту Кабула, - глава МЗС Катару Фото: Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тані, міністр закордонних справ Катару (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Тіберій Юрик

Міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тані заявив, що Доха співпрацює з бойовиками "Талібану" і Туреччиною для відновлення функціонування роботи аеропорту Кабула.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми взаємодіємо з ними (Талібаном, - ред.), а також працюємо з Туреччиною, якщо вони зможуть надати будь-яку технічну допомогу. Поки немає конкретних термінів, коли (аеропорт) буде повністю готовий до роботи. Ми як і раніше сподіваємося, що зможемо запустити його якомога швидше",- сказав він на прес-конференції зі своїм британським колегою Домініком Раабом.

Глава МЗС Катару сподівається, що таліби будуть дотримуватися своїх обіцянок вільно випускати з країни громадян Афганістану та іноземців, коли аеропорт запрацює.

Він додав, що ізоляція талібів може призвести до подальшої нестабільності, і закликав інші країни підключитися до вирішення проблем безпеки та соціально-економічних проблем в Афганістані.

Нагадаємо, що влада США провела в Афганістані таємну операцію, в ході якої змогли евакуювати з країни сотні своїх громадян і працювали разом з ними афганських спецназівців.

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