Співпрацюємо з табілами, що відновити роботу аеропорту Кабула, - глава МЗС Катару

Міністр закордонних справ Катару Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тані заявив, що Доха співпрацює з бойовиками "Талібану" і Туреччиною для відновлення функціонування роботи аеропорту Кабула.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

" Ми взаємодіємо з ними (Талібаном, - ред.), а також працюємо з Туреччиною, якщо вони зможуть надати будь-яку технічну допомогу. Поки немає конкретних термінів, коли (аеропорт) буде повністю готовий до роботи. Ми як і раніше сподіваємося, що зможемо запустити його якомога швидше ",- сказав він на прес-конференції зі своїм британським колегою Домініком Раабом .

Глава МЗС Катару сподівається, що таліби будуть дотримуватися своїх обіцянок вільно випускати з країни громадян Афганістану та іноземців, коли аеропорт запрацює.

Він додав, що ізоляція талібів може призвести до подальшої нестабільності, і закликав інші країни підключитися до вирішення проблем безпеки та соціально-економічних проблем в Афганістані.