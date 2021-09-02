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Нідерланди можуть допомогти відновити роботу аеропорту Кабулу

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Нідерланди, Четвер 02 вересня 2021 18:58
Нідерланди можуть допомогти відновити роботу аеропорту Кабулу Фото: Нідерланди можуть допомогти відновити роботу аеропорту Кабулу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нідерланди можуть допомогти з відкриттям аеропорту Кабулу. Це залежатиме від того, наскільки далеко Катар й Туреччина зайшли в угодах з представниками "Талібану".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми вивчаємо, чи зможемо ми, як Нідерланди, постачати ресурси і, можливо, людей", - відзначив міністр закордонних справ країни Сігрід Кааг.

Пріоритетом Нідерландів, в першу чергу, є її громадяни, резиденти й афганці яких вони бажають повернути.

"Це залежить від того, наскільки далеко зайдуть Катар і Туреччина у своїх угодах з "Талібаном". І як вони оцінюють ситуацію з безпекою в аеропорту і поруч з ним", - додав міністр.

Наразі Нідерланди вивчають, яку роль вони можуть зіграти в відновленні роботи аеропорту Кабулу.

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Нідерланди Афганистан Кабул
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