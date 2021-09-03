Талибы дали "зеленый свет": в Афганистане возобновляют внутренние авиарейсы

Афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines возобновляет выполнение внутренних рейсов. Самолеты начнут курсировать уже сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.
"Мы получили зеленый свет от движения "Талибан" и авиационного регулятора. Мы готовимся возобновить выполнение внутренних авиарейсов сегодня 3 сентября", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Нидерланды могут помочь с открытием аэропорта Кабула.
Добавим, в МИД Турции заявили, что Доха сотрудничает с боевиками "Талибана" о восстановление работы аэропорта Кабула.