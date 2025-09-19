Талибы ответили Трампу на идею о возвращении войск США в Афганистан

Намерения Трампа

Напомним, вчера, 18 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна пытается вернуть контроль над авиабазой в Баграме (Афганистан). Войска США вышли оттуда в 2021 году.

По словам Трампа авиабаза Баграм находится "в часе езды" от места, где Китай производит ядерное оружие.

При этом, как обратило внимание BBC, неясно, что именно американский лидер имел в виду. Расследование BBC Verify в июле показало, что примерно в 2000 км (1243 мили) оттуда, на северо-западе Китая, находится ядерный полигон.

К слову, в марте американский лидер уже заявлял, что планировал оставить под контролем США базу в Баграме, но "не из-за Афганистана, а из-за Китая".