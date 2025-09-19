Таліби відповіли Трампу на ідею про повернення військ США в Афганістан

"Талібан" не допустить відновлення контролю США над ключовою авіабазою в Афганістані. Таку ідею допускав американський президент Дональд Трамп.
Про це заявив співробітник МЗС "Талібану" Заккір Джалал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Джалал розповів, що ідея збереження американської військової присутності в Афганістані була "повністю" відхилена під час переговорів між сторонами до повернення "Талібану" до влади.
"Упродовж усієї історії афганці не приймали військової присутності, і цю можливість повністю відкинули під час переговорів у Досі та укладеної угоди, але двері відчинені для інших форм взаємодії", - підкреслив співробітник МЗС "Талібану".
Нагадаємо, вчора, 18 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що його країна намагається повернути контроль над авіабазою в Баграмі (Афганістан). Війська США вийшли звідти 2021 року.
За словами Трампа, авіабаза Баграм розташована "за годину їзди" від місця, де Китай виробляє ядерну зброю.
При цьому, як звернуло увагу BBC, неясно, що саме американський лідер мав на увазі. Розслідування BBC Verify у липні показало, що приблизно за 2000 км (1243 милі) звідти, на північному заході Китаю, розташований ядерний полігон.
До слова, у березні американський лідер уже заявляв, що планував залишити під контролем США базу в Баграмі, але "не через Афганістан, а через Китай".