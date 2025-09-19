Таліби відповіли Трампу на ідею про повернення військ США в Афганістан

Джалал розповів, що ідея збереження американської військової присутності в Афганістані була "повністю" відхилена під час переговорів між сторонами до повернення "Талібану" до влади.

"Упродовж усієї історії афганці не приймали військової присутності, і цю можливість повністю відкинули під час переговорів у Досі та укладеної угоди, але двері відчинені для інших форм взаємодії", - підкреслив співробітник МЗС "Талібану".