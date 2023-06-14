Россияне меньше обстреливают юг Украины, но атакуют тыловые регионы, - Гуменюк

Российские войска в последнее время снизили интенсивность обстрелов на юге Украины. Однако оккупанты пытаются атаковать тыловые регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она объяснила, что интенсивность обстрелов упала, в частности, и потому, что оккупантам пришлось оттянуть позиции и обустроиться на новых рубежах.

"За этот день обстрелов было 38. Если раньше мы фиксировали 50-70 обстрелов в день, то сейчас этот показатель несколько ниже. И враг пытается использовать максимально мощные снаряды, которые нанесут больше разрушений", - сказала Гуменюк.

Спикер добавила, что оккупанты обстреливают правый берег Херсонской области, где продолжается спасательная операция после подрыва Каховской ГЭС. По ее словам, накануне Херсон был атакован 4 раза, населенные пункты Кизомыс и Белозерка также попали под мощный удар.

Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются направлять удары по тыловым регионам Украины.

"Мы можем видеть, что активность вражеских более дальних атак направлена как раз на те тыловые регионы, которые, по пониманию врага, должны быть зоной поставки ресурсов для линии фронта", - заявила она.

Ситуация в Херсонской области

После подрыва россиянами Каховской ГЭС часть Херсонской области затопило. Тяжелая ситуация на левом берегу, который контролируют оккупанты.

На правом берегу Херсонской области эвакуация усложняется постоянными обстрелами. Оккупанты атакуют из тяжелого вооружения Херсон и другие подтопленные населенные пункты.

В то же время вода в Херсонской области начала спадать. По данным ОВА, по состоянию на утро 14 июня уровень подтопления составляет 2,13 метра. За последние сутки вода отошла на 32 см.

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