Удар по Днепропетровской области и "Шахеды" в Одессе: все последствия ночной атаки

Российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ракет и дронов-камикадзе сегодня ночью, 15 июня.

РБК-Украина собрало в материале все, что известно про результаты ночных обстрелов.

Оккупанты применили 20 дронов-камикадзе и 4 крылатых ракеты

Ночью в период с 00.20 по 04.30 войска РФ нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами "Shahed-136/131".

Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.

Иранские "Шахеды" противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.

Одесса

В Одессе ночью несколько раз звучали громкие взрывы, сообщалось о работе ПВО.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, российские военные ночью атаковали регион, предварительно, 13 дронами-камикадзе типа "Шахед". Силами ПВО были уничтожены все воздушные цели.

Харьков

Украинские силы ПВО возле Харькова уничтожили несколько дронов-камикадзе.

"Взрывы, которые харьковчане слышали ночью, были отработкой нашей ПВО по враждебным целям. "Шахеды", летевшие на город, были сбиты на подлете к Харькову", - говорится в сообщении мэра города Игоря Терехова.

Кривой Рог

Ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами, есть попадания по двум промышленным предприятиям.

Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже потушили. Имеются существенные разрушения производственных сооружений, разбиты газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что в результате ракетного удара повреждения получили два десятка автобусов.

Обломки сбитой ракеты повредили автомобиль.

В небе Днепропетровской области воины ПВК "Восток" уничтожили в небе все 5 ударных дронов типа "Shahed-131/136".