Сколько ракет и дронов сбили над Киевом за май: ответ КГВА
Украинские защитники смогли уничтожить над Киевом более 250 вражеских целей только за май.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
В ведомстве уточнили, что украинские защитники за месяц сбили над столицей:
- 7 аэробаллистических ракет "Кинжал";
- 13 баллистических ракет "Искандер";
- 65 крылатых ракет (Х-101, Х-555 и "Калибр");
- 169 беспилотников.
Фото: уничтоженные воздушные цели над Киевом за май (t.me/VA_Kyiv)
"Ни один город, ни одной страны не подвергалось столь мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БпЛА. Столько, сколько Киев за май", - уточнили в ведомстве.
Российские обстрелы Украины
Напомним, россияне значительно усилили обстрелы территории Украины в мае. Они пытались бить по нашей стране преимущественно в ночное время суток.
При этом враг для атак стал чаще использовать гиперзвуковые ракеты и баллистические ракеты. Их наши защитники смогли уничтожать при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot.
Но из-за ударов оккупантов в столице все равно погибали мирные люди, поскольку на улицы Киева падали обломки ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.