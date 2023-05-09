С такой армией фиг выиграешь. Россиянин переживает из-за необученности оккупантов (перехват)

Оккупант рассказал, что ему пришла зарплата в размере 26 тысяч рублей. По его словам, такую же сумму получила половина контрактников. На что собеседник рекомендует ему подписать договор по-новому.

К тому же, захватчика не отпускают в отпуск после полугода службы.

Между тем собеседник переживает из-за экономики страны-агрессора.

"Понимаешь, с этой экономикой тут проблемы такие. Я боюсь, чтобы государство вообще не обанкротилось бы нафиг. Самолеты ж не производим, самолеты не летают, считай, нифига не ездит. Технику новую производить не можем, потому что чипов нет, нихрена нет", - сказал он.

Россиянин считает, что РФ может обанкротиться настолько, что уже "ничего платить не сможет". По его мнению, может обанкротиться половина банков и списать гражданам долги.

Он также считает, что россиянам сейчас нет смысла воевать.

"Армия не готова, высокотехнологичного вооружения нет, обученных кадров, по-настоящему, нет - нифига нет. Стрелки - такие же, артиллеристы, которые стреляют фиг знает куда, танкисты, которые, блин, только танки жечь умеют, на которых ездят. Я не знаю, короче, блин, мне кажется, надо это все... армию полностью переформировывать, а на это лет 5 надо и какие деньги, представляешь? Сейчас, мне кажется, с такой армией - фиг выиграешь, потому что все-таки Евросоюз и все там снабжают", - добавил он.

Напомним, в российской армии продолжаются перестановки из-за провала наступления зимой.

Кроме того, недавно жена оккупанта жаловалась на командование, которое отправило ее мужа на "убой" в Украину.

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