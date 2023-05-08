В российской армии идут перестановки из-за провала зимнего наступления, - ГУР

Серия перестановок в верхушке российской армии прежде всего связана с провалом так называемого "большого" зимнего наступления РФ, которое, по сути, ничем так и не закончилось.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"То есть цели, задачи по оккупации украинского Донбасса и выходу на админграницы Донецкой и Луганской области провалены. Ставшие катастрофическими с точки зрения потерь живой силы и техники для рашистов бои за Бахмут продолжаются. Собственно, колоссальная пиар-кампания по большому наступлению закончилась с точки зрения результатов абсолютно ничтожным пшиком", - пояснил Юсов.

По его словам, эти перестановки в РФ продолжаются и будут продолжаться, поскольку там ищут крайних и виновных.

"Другое дело, что ответственны в данной ситуации именно те люди, круг лиц, которые ставят перед рашистской армией цели, которые невозможно достичь и выполнить. Безусловно, это начиная с полномасштабного вторжения 24 февраля, когда до сих пор "все идет по плану", - рассказал Юсов.

Он отметил, что есть и перестановки и на уровне руководителя оккупационной армии в Украине, когда Суровикина сменяют Герасимова.

"С самим Герасимовым сейчас сложнее, потому что если уж его наказывать за неисполнение нелепых приказов, то кто тогда выше остается? Ну разве сам Шойгу без дня боевого опыта или так называемый Владимир Путин?" - добавил Юсов.

Напомним, что за время полномасштабного вторжения высшее командование России уже успело отстранить ряд генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне против Украины.

В частности, недавно Минобороны РФ подтвердило отставку замминистра обороны РФ, отвечавшего за материально-техническое обеспечение российских Вооруженных сил Михаила Мизинцева.

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