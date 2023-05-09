З такою армією фіг виграєш. Росіянин переймається через ненавченість окупантів (перехоплення)

Окупант розказав, що йому прийшла зарплата в розмірі 26 тисяч рублів. За його словами, таку ж суму отримала половина контрактників. На що співрозмовник радить йому підписати контракт по-новому.

До того ж, загарбника не відпускають у відпустку після пів року служби.

Тим часом співрозмовник переймається через економіку країни-агресора.

"Розумієш, із цією економікою тут проблеми такі. Я боюся, щоб держава взагалі не збанкрутувала нафіг. Літаки ж не робимо, літаки не літають, вважай, ніфіга не їздить. Техніку нову виробляти не можемо, тому що чіпів немає, ніхрена немає", - сказав він.

Росіянин вважає, що РФ може збанкрутувати настільки, що вже "нічого платити не зможе". На його думку, може збанкрутувати половина банків та списати громадянам борги.

Він також вважає, що росіянам зараз немає сенсу воювати.

"Армія не готова, високотехнологічного озброєння немає, навчених кадрів, по-справжньому, немає - ніфіга немає. Стрілки - такі ж, артилеристи, які стріляють фіг знає куди, танкісти, які, блін, тільки танки палити вміють, на яких їздять. Я не знаю, коротше, блін, мені здається, треба це все... армію повністю переформовувати, а на це років 5 треба і які гроші, уявляєш? Зараз, мені здається, з такою армією - фіг виграєш, тому що все-таки Євросоюз і всі там постачають", - додав він.

Нагадаємо, у російській армії тривають перестановки через провал наступу взимку.

Окрім того, нещодавно дружина окупанта скаржилась на командування, яке відправило її чоловіка на "забій" в Україну.

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