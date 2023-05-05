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На убой отправили. Жена оккупанта пожаловалась на руководство армии (перехват)

Новина українською →
Россия, Пятница 05 мая 2023 18:54
На убой отправили. Жена оккупанта пожаловалась на руководство армии (перехват) Фото: жена оккупанта пожаловалась на руководство армии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жена российского военнослужащего пожаловалась на командование, отправившее ее мужа на гибель в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"Вас на убой отправили. Давайте все молчать, действительно бл*дь. Выбора нет, и вы не хотите искать. Что бы ты понимал, знаешь, что мне сегодня сказали? В девятку даже зеков не берут, а берут на убой. Никого там не ценят. Говорят, у нас в девятку зэков взяли и забыли", - говорит она мужчине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что супруга российского военнослужащего рассказала ему, что их знакомый "вагнеровец" погиб в боях в Украине.

Также военный РФ пожаловался своему знакомому, что их подразделение доукомплектовываются дважды контуженными оккупантами.

К тому же, мы писали, что российские военные жалуются на беспорядки в подразделениях и готовы самовольно покинуть часть.

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