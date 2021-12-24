Такого уровня взаимодействия с Западом как сейчас, у Украины не было за всю историю независимости, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что несмотря на кажущуюся отстраненность западных партнеров (не называются даже примерные сроки вступления в НАТО, Германия не продала оружие, США убрали санкции против "Северного потока-2"), это ошибочное впечатление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Фокусу ".

"Это ошибочное впечатление, которое кто-то специально навязывает нашим людям. А в реальности мы видим, что за этот год концентрация поддержки Украины западными партнерами приобрела беспрецедентный характер, а частота нашего общения на самых кардинально разных уровнях увеличилась", - заверил Ермак.

По его словам, такого уровня взаимодействия со всеми западными партнерами Украина не имела за всю историю возобновления своей независимости.

"Сегодня диалог с нами происходит на постоянной основе, координируются действия, позиции, проводятся консультации со всеми ведущими мировыми лидерами. Сотрудничество с США, особенно после визита нашего президента в конце августа, находится на беспрецедентно высоком уровне. Это заметно даже по объему военной помощи Украине, по тому, насколько она возросла по сравнению с прошлыми годами в оборонном бюджете нашей страны", - добавил глава ОП.