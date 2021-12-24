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Такого уровня взаимодействия с Западом как сейчас, у Украины не было за всю историю независимости, - Ермак

Новина українською →
Киев, Пятница 24 декабря 2021 17:34
Такого уровня взаимодействия с Западом как сейчас, у Украины не было за всю историю независимости, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что несмотря на кажущуюся отстраненность западных партнеров (не называются даже примерные сроки вступления в НАТО, Германия не продала оружие, США убрали санкции против "Северного потока-2"), это ошибочное впечатление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Фокусу".

"Это ошибочное впечатление, которое кто-то специально навязывает нашим людям. А в реальности мы видим, что за этот год концентрация поддержки Украины западными партнерами приобрела беспрецедентный характер, а частота нашего общения на самых кардинально разных уровнях увеличилась", - заверил Ермак.

По его словам, такого уровня взаимодействия со всеми западными партнерами Украина не имела за всю историю возобновления своей независимости.

"Сегодня диалог с нами происходит на постоянной основе, координируются действия, позиции, проводятся консультации со всеми ведущими мировыми лидерами. Сотрудничество с США, особенно после визита нашего президента в конце августа, находится на беспрецедентно высоком уровне. Это заметно даже по объему военной помощи Украине, по тому, насколько она возросла по сравнению с прошлыми годами в оборонном бюджете нашей страны", - добавил глава ОП.

Как сообщалось, ранее Ермак заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут провести разговор, только когда будет уверенность, что будет предмет для переговоров. При этом Зеленский никогда не звонит туда, где он не уверен, что ему готовы ответить.

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Андрей Ермак
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