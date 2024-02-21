Такого не было 30 лет. Правительство Польши проведет переговоры с фермерами, названа дата

По его словам, цель министерства - договориться с аграриями.

"Установление определенной дорожной карты, время для решения следующих проблем, потому что это не политическое действие, это стратегическое действие, которое должно воплотиться в том, что таких проблем не будет через 2 месяца", - сказал Колодзейчак.

Замминистра добавил, что аграрии укажут своих представителей, которые будут участвовать в переговорах с правительством. Михал Колодзейчак сказал, что до конца недели укажет место, где состоятся эти переговоры. Он добавил, что сегодня будет говорить об этом с министром культуры, чтобы, по его словам, "место имело соответствующее значение для проблем".

Требования протестующих фермеров

Переговоры продолжаются со вчерашнего дня, пока министерство собирает требования протестующих. Официальные переговоры, скорее всего, начнутся, как отмечалось, в понедельник, за день до запланированной массовой акции протеста фермеров в Варшаве.

Фермеры требуют ограничения импорта украинских товаров в Польшу и отступления от некоторых анонсированных институтами ЕС изменений в сельском хозяйстве.

По словам польской власти, по обоим вопросам ведутся переговоры на уровне ЕС, но в то же время Министерство сельского хозяйства не исключает самостоятельного введения некоторых решений, в частности, ограничения импорта украинских товаров. Какие продукты попадут в этот список ограничений и какие еще действия ожидают аграрии, планируется обсудить на рабочих встречах.

Диалог Украины и Польши

В то же время, сегодня, как пишет издание, запланирован разговор министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского с украинским коллегой Николаем Сольским.

"Представители министерства ожидают от украинской стороны готовности к сотрудничеству в урегулировании вопроса импорта украинских товаров в Польшу. Если договоренность не будет достигнута, Варшава может ввести ограничения в одностороннем порядке", - говорится в статье.

Ситуация на границе на 21 февраля

Польские фермеры блокируют шесть направлений на границе с Украиной. По состоянию на утро 21 февраля на территории Польши в очереди стоят около 2500 грузовиков. В то же время, ситуация на польско-украинской границе сегодня отличается от вчерашней, потому что польские фермеры начали пропускать легковые авто и автобусы.

При этом в польском правительстве угрожают ввести новые ограничения на импорт украинской продукции, если Киев не согласится сотрудничать. В свою очередь, президент Владимир Зеленский 21 февраля провел селектор. В частности, на встрече обсудили блокировку границы польскими фермерами и следующие шаги Украины, которые "будут очень быстро".