Такого не было 30 лет. Правительство Польши проведет переговоры с фермерами, названа дата

Правительство Польши проведет переговоры с фермерами в понедельник, 26 февраля. Если они состоятся, то это будет прецедент, которого не было 30 лет.
Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, пишет РБК-Украина со ссылкой на Polskieradio24.
По его словам, цель министерства - договориться с аграриями.
"Установление определенной дорожной карты, время для решения следующих проблем, потому что это не политическое действие, это стратегическое действие, которое должно воплотиться в том, что таких проблем не будет через 2 месяца", - сказал Колодзейчак.
Замминистра добавил, что аграрии укажут своих представителей, которые будут участвовать в переговорах с правительством. Михал Колодзейчак сказал, что до конца недели укажет место, где состоятся эти переговоры. Он добавил, что сегодня будет говорить об этом с министром культуры, чтобы, по его словам, "место имело соответствующее значение для проблем".
Переговоры продолжаются со вчерашнего дня, пока министерство собирает требования протестующих. Официальные переговоры, скорее всего, начнутся, как отмечалось, в понедельник, за день до запланированной массовой акции протеста фермеров в Варшаве.
Фермеры требуют ограничения импорта украинских товаров в Польшу и отступления от некоторых анонсированных институтами ЕС изменений в сельском хозяйстве.
По словам польской власти, по обоим вопросам ведутся переговоры на уровне ЕС, но в то же время Министерство сельского хозяйства не исключает самостоятельного введения некоторых решений, в частности, ограничения импорта украинских товаров. Какие продукты попадут в этот список ограничений и какие еще действия ожидают аграрии, планируется обсудить на рабочих встречах.
В то же время, сегодня, как пишет издание, запланирован разговор министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского с украинским коллегой Николаем Сольским.
"Представители министерства ожидают от украинской стороны готовности к сотрудничеству в урегулировании вопроса импорта украинских товаров в Польшу. Если договоренность не будет достигнута, Варшава может ввести ограничения в одностороннем порядке", - говорится в статье.
Польские фермеры блокируют шесть направлений на границе с Украиной. По состоянию на утро 21 февраля на территории Польши в очереди стоят около 2500 грузовиков. В то же время, ситуация на польско-украинской границе сегодня отличается от вчерашней, потому что польские фермеры начали пропускать легковые авто и автобусы.
При этом в польском правительстве угрожают ввести новые ограничения на импорт украинской продукции, если Киев не согласится сотрудничать. В свою очередь, президент Владимир Зеленский 21 февраля провел селектор. В частности, на встрече обсудили блокировку границы польскими фермерами и следующие шаги Украины, которые "будут очень быстро".
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