Такого не було 30 років. Уряд Польщі проведе перемовини з фермерами, названо дату

Ситуація на кордоні на 21 лютого

Польські фермери блокують шість напрямків на кордоні з Україною. Станом на ранок 21 лютого на території Польщі у чергах стоять близько 2500 вантажівок. Водночас ситуація на польсько-українському кордоні сьогодні відрізняється від вчорашньої, бо польські фермери почали пропускати легкові авто та автобуси.

При цьому у польському уряді погрожують ввести нові обмеження на імпорт української продукції, якщо Київ не погодиться співпрацювати. Своєю чергою, президент Володимир Зеленський 21 лютого провів селектор. Зокрема, на зустрічі обговорили блокування кордону польськими фермерами та наступні кроки України, які "будуть дуже швидко".