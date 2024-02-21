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ГПСУ о блокаде границы в Польше: сегодня ситуация отличается

Украина, Среда 21 февраля 2024 13:10
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ГПСУ о блокаде границы в Польше: сегодня ситуация отличается Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация на польско-украинской границе сегодня отличается от вчерашней. Польские фермеры начали пропускать легковые автомобили и автобусы, но в очередях стоят тысячи грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что польские фермеры блокируют шесть направлений на границе с Украиной. По состоянию на утро на территории Польши в очереди стоят около 2500 грузовиков.

"Сегодняшняя ситуация несколько отличается от вчерашней. К сожалению, польские фермеры вчера масштабировали свои действия. Они практически полностью заблокировали возможность движения для грузовых транспортных средств как на выезд из Польши, так и двигавшихся в направлении Польши. Единственное направление, которое оставалось, это пункт пропуска "Краковец"", - сказал спикер.

Демченко также отметил, что вчера фермеры блокировали движение легковых автомобилей и автобусов на трех пунктах пропуска. В настоящее время их движение было возобновлено в оба направления. Но пропуск грузовиков осуществляется по несколько автомобилей в час.

По словам спикера, сейчас фактически заблокировано движение грузовиков из Украины в Польшу на направлении КПП "Ягодин".

При этом из-за блокады на польской границе на пунктах пропуска с другими странами также увеличиваются очереди.

"За последние дни увеличивается очередь, которая ожидает возможности пересечения границы в сторону Украины на территории Словакии и Венгрии... По состоянию на утро около 600 грузовых транспортных средств в очереди находились на территории Словакии напротив КПП "Ужгород". И где-то 750 грузовиков на территории Венгрии напротив КПП "Тыса". Но движение на этих пунктах пропуска интенсивное", - объяснил Демченко.

Ситуация на границе Украины и Польши

Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. В январе границу удалось разблокировать, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками,

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

В польском правительстве угрожают, что могут ввести новые ограничения на импорт продукции из Украины, если не удастся договориться.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

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