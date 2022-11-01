"Такие предлагаете переговоры?": Зеленский показал последствия удара россиян по Николаеву

Президент Владимир Зеленский показал последствия обстрелов российскими войсками Николаева. Под атаку врага попали учебное и медучреждение, жилая двухэтажка и частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства Владимира Зеленского.

"Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруху. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы", - написал под видео Зеленский.

Президент отметил, что единственным возможным финалом циничной тактики России станет поражение и справедливое наказание за все преступления.

Ракетный удар по Николаеву

Напомним, сегодня ночью российские войска ударили ракетами С-300 по Николаеву.

Известно об одной погибшей женщине. В результате вражеского обстрела полностью разрушен двухэтажный жилой дом, частично разрушены здания учебных заведений, возник пожар пятиэтажного жилого дома.

В нескольких жилых домах и в медицинском заведении выбиты окна, двери, повреждена крыша.

Россия "хочет переговоров"

Добавим, что российский диктатор Владимир Путин, продолжая атаковать мирные украинские города, жалуется, что якобы "Украина не хочет вести мирные переговоры", но заявил, что "готов ждать".

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ выдвигает собственные захватнические условия, а потому Украина не может сесть за стол переговоров.

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