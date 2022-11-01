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"Такі пропонуєте перемовини?": Зеленський показав наслідки удару росіян по Миколаєву

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Миколаїв, Вівторок 01 листопада 2022 12:04
"Такі пропонуєте перемовини?": Зеленський показав наслідки удару росіян по Миколаєву Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу російськими військами Миколаєва. Під атаку ворога потрапили навчальний та медзаклад, житлова двоповерхівка та приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави Володимира Зеленського.

"Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи", - написав під відео Зеленський.

Президент зазначив, що єдиним можливим фіналом цинічної тактики Росії стане поразка і справедливе покарання за всі злочини.

Ракетний удар по Миколаєву

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська вдарили ракетами С-300 по Миколаєву.

Відомо про одну загиблу жінку. Внаслідок ворожого обстрілу повністю зруйновано двоповерховий житловий будинок, частково зруйновано будівлі навчальних закладів, виникла пожежа п‘ятиповерхового житлового будинку.

У кількох житлових будинках та у медичному закладі вибиті вікна, двері, пошкоджено дах.

Росія "хоче переговорів"

Додамо, що російський диктатор Володимир Путін, продовжуючи атакувати мирні українські міста скаржиться, що нібито "Україна не хоче вести мирні перемовини", але заявив, що "готовий чекати".

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, РФ висуває власні загарбницькі умови, а тому Україна не може сісти за стіл переговорів.

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