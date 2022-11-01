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В Николаеве во время тревоги раздались взрывы

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Николаев, Вторник 01 ноября 2022 00:12
В Николаеве во время тревоги раздались взрывы Фото: В Николаеве раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Николаеве в ночь на 1 ноября раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звуки было слышно около 00:04 часа. Произошло это сразу после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, силы противовоздушной обороны справились с очередной массированной ракетной атакой украинских городов войсками РФ.

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