"Такие действия недопустимы". Омбудсман заявил об увеличении количества нарушений со стороны ТЦК

В этом году возросло количество обращений и освещенных в медиа случаев нарушений прав военнообязанных со стороны работников ТЦК во время мобилизации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение омбудсмана Дмитрия Лубинца в Telegram .

Нарушение прав человека со стороны работников ТЦК

"За эти 2,5 месяца мы получили более 40 индивидуальных обращений о нарушениях в Харьковской области: недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, непринятие документов и другие нарушения", - пишет Лубинец.

Омбудсмен отмечает, что каждый такой случай не остается без должного внимания, поскольку он и его помощница в Харьковской области безотлагательно реагируют на такие инциденты, чтобы обеспечить соблюдение прав человека.

"В последнее время в медиа размещены не менее 3 видео, где велосипедистов сбивают машиной и потом люди в форме применяют силу и этих велосипедистов помещают в машины. Подчеркну, что такие действия недопустимы и требуют реагирования", - добавил Лубинец.

Как защитить свои права во время мобилизации

Во время мобилизации работники ТЦК имеют право на проверку документов у граждан, а также вручение повесток по месту жительства, работы или лично под подпись. Также они могут человека вызвать для прохождения ВВК, но все эти процессы должны происходить согласно протоколу.

"В случае нарушения прав военнообязанных, они могут обращаться в суд, прокуратуру или к омбудсману. Они имеют право отказаться от получения повестки, выданной с нарушением процедуры", - рассказала в коментарии РБК-Украина юрист Татьяна Козян.

Она также подчеркнула, что если человек считает, что призыв нарушает его права или ВВК состоялось с нарушением, он может это обжаловать решение в судебном порядке.