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"Такі дії неприпустимі". Омбудсман заявив про збільшення кількості порушень з боку ТЦК

П'ятниця 21 березня 2025 13:07
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"Такі дії неприпустимі". Омбудсман заявив про збільшення кількості порушень з боку ТЦК В Україні збільшилась кількість порушень зі сторони ТЦК (фото ілюстративне:
Автор: Василина Копитко

Цьогоріч зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав військовозобов'язаних з боку працівників ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення омбудсмана Дмитра Лубінця у Telegram.

Порушення прав людини з боку працівників ТЦК

"За ці 2,5 місяці ми отримали понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення", - пише Лубінець.

Омбудсман зазначає, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги, оскільки він та його помічниця у Харківській області невідкладно реагують на такі інциденти, щоб забезпечити дотримання прав людини.

"Останнім часом у медіа розміщені щонайменше 3 відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин. Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування", - додав Лубінець.

Як захистити свої права під час мобілізації

Під час мобілізації працівники ТЦК мають право на перевірку документів у громадян, а також вручення повісток за місцем проживання, роботи або особисто під підпис. Також вони можуть людину викликати для проходження ВЛК, але усі ці процеси мають відбуватись згідно з протоколом.

"У випадку порушення прав військовозобов’язаних, вони можуть звертатися до суду, прокуратури або омбудсмена. Вони мають право відмовитися від отримання повістки, виданої з порушенням процедури", - розповіла у коментарі РБК-Україна юрист Тетяна Козян.

Вона також наголосила, що якщо особа вважає, що призов порушує її права або ВЛК відбулося з порушенням, вона може це оскаржити рішення у судовому порядку.

Читайте також про те, що законодавство України визначає перелік хвороб і станів, при яких військовозобов'язаного громадянина не можуть мобілізувати. Крім самого діагнозу, ключовим є форма захворювання і важкість його перебігу. З повним переліком хвороб, які звільнять від мобілізації, можна ознайомитись у нашому матеріалі.

Раніше ми писали про те, що на підставі релігійних переконань військовозобов'язані можуть проходити альтернативну службу під час мобілізації, яка передбачає залучення до робіт на полігонах, військових госпіталях тощо.

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ТЦК Мобілізація в Україні
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