"Такі дії неприпустимі". Омбудсман заявив про збільшення кількості порушень з боку ТЦК
Цьогоріч зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав військовозобов'язаних з боку працівників ТЦК під час мобілізаційних заходів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення омбудсмана Дмитра Лубінця у Telegram.
Порушення прав людини з боку працівників ТЦК
"За ці 2,5 місяці ми отримали понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення", - пише Лубінець.
Омбудсман зазначає, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги, оскільки він та його помічниця у Харківській області невідкладно реагують на такі інциденти, щоб забезпечити дотримання прав людини.
"Останнім часом у медіа розміщені щонайменше 3 відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин. Наголошу, що такі дії є неприпустимими та потребують реагування", - додав Лубінець.
Як захистити свої права під час мобілізації
Під час мобілізації працівники ТЦК мають право на перевірку документів у громадян, а також вручення повісток за місцем проживання, роботи або особисто під підпис. Також вони можуть людину викликати для проходження ВЛК, але усі ці процеси мають відбуватись згідно з протоколом.
"У випадку порушення прав військовозобов’язаних, вони можуть звертатися до суду, прокуратури або омбудсмена. Вони мають право відмовитися від отримання повістки, виданої з порушенням процедури", - розповіла у коментарі РБК-Україна юрист Тетяна Козян.
Вона також наголосила, що якщо особа вважає, що призов порушує її права або ВЛК відбулося з порушенням, вона може це оскаржити рішення у судовому порядку.
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