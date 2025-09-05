RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Такая жизнь": Фицо объяснил Зеленскому свою антиукраинскую политику

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил, что его риторика и действия не направлены против Украины, поскольку он защищает интересы своей страны. А насчет того, что премьер и украинский лидер имеют разные точки зрения на разные вопросы - "такая жизнь".

Как передает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы могли объяснить друг другу некоторые моменты и настаивать на своих взглядах. На некоторые темы у нас разные точки зрения, но такова жизнь, в жизни такое бывает", - пояснил Фицо.

Словацкий премьер добавил, что несмотря на все это у него и украинского лидера существует взаимоуважение друг к другу.

"Я уважаю и слышу президента (Зеленского, - ред.), президент уважает и слышит меня. Возможно иногда так не выглядит на основе того, что выходит в СМИ, но как премьер Словакии я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения", - пояснил он.

При этом Фицо заявил, что Словакия не желает участвовать в "политических играх" и призвал уважать право Братиславы на суверенитет в вопросах внешней политики.

"Можно иметь разные взгляды, но все равно поддерживать сотрудничество. И хочу попросить уважать словацкие взгляды", - сказал премьер.

 

Встреча Зеленского и Фицо

Напомним, о начале встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Словакии Роберта Фицо в Ужгороде словацкие СМИ написали около 15:50. Ожидалось, что они обсудят вопросы энергетической инфраструктуры, в том числе и украинские атаки на нефтепровод "Дружба".

По итогам встречи президент Зеленский сообщил, что Словакия поддерживает Украину на пути к вступлению в Европейский Союз. Также он предложил Словакии стать частью системы гарантий безопасности для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роберт Фицо