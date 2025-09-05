"Такая жизнь": Фицо объяснил Зеленскому свою антиукраинскую политику

"Мы могли объяснить друг другу некоторые моменты и настаивать на своих взглядах. На некоторые темы у нас разные точки зрения, но такова жизнь, в жизни такое бывает", - пояснил Фицо.

Словацкий премьер добавил, что несмотря на все это у него и украинского лидера существует взаимоуважение друг к другу.

"Я уважаю и слышу президента (Зеленского, - ред.), президент уважает и слышит меня. Возможно иногда так не выглядит на основе того, что выходит в СМИ, но как премьер Словакии я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения", - пояснил он.

При этом Фицо заявил, что Словакия не желает участвовать в "политических играх" и призвал уважать право Братиславы на суверенитет в вопросах внешней политики.

"Можно иметь разные взгляды, но все равно поддерживать сотрудничество. И хочу попросить уважать словацкие взгляды", - сказал премьер.