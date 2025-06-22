Такая же решительность нужна с Россией: Украина поддержала удары США по Ирану

"Украина убеждена, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни любым другим государствам", - говорится в сообщении МИД.

В заявлении сказано, что многолетние мирные усилия по остановке ядерной программы Ирана остались без результатов. К нынешней эскалации на Ближнем Востоке привела именно политика Ирана - агрессивные действия режима аятолл и враждебное отношение ко многим другим нациям, в том числе к Израилю.

"Иран является соучастником преступления агрессии против Украины. Иранский режим оказывает военную помощь России, в частности поставляет БПЛА и технологии, которые Россия систематически использует для убийства людей и разрушения критической инфраструктуры", - напомнили в министерстве.

В МИД добавили, что удары США и Израиля станут для Ирана убедительным сигналом недопустимости продолжения политики, которую сейчас ведет Тегеран, и призвали Тегеран прекратить оказывать помощь России, пока еще не поздно. А также выразили надежду, что такая же решимость будет проявлена в борьбе с российским режимом.

Завершение российской агрессии против Украины так же требует решимости, лидерства и увеличения давления на тех, кто не демонстрирует конструктива ради достижения мира. Речь идет прежде всего о санкционных ударах по российским нефтяным доходам и военному бюджету, давлении на Россию и усилении оборонных возможностей Украины", - говорится в сообщении.