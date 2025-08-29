"Так мы страну не построим". Стало известно, сколько зарабатывают преподаватели украинских вузов

Какова базовая зарплата профессора в университете

По словам эксперта, базово во всех университетах страны профессор получает 17-20 тысяч гривен.

"Это не то что смешно. Мы так страну не построим", - подчеркнула Семенова.

Она напомнила, что когда премьер-министр Юлия Свириденко делала презентацию приоритетов правительства, образование там было 7-м приоритетом.

"Первый оборона, второй - промышленность и т.д. А оборона откуда возьмется? Мы думаем, что помощь на оборону нам будет давать запад. Мы пока, такое впечатление, что не рассчитываем в этой стратегии на наших людей", - поделилась президент КАИ.

Почему образование - ключевая отрасль для государства

По мнению Семеновой, образование - ключевая отрасль для государства.

"Если бы мы рассчитывали на свой собственный человеческий капитал, то мы бы образование ставили на первое место. Ведь, чтобы строить оборону и экономику, нам, прежде всего, нужно для этого подготовить людей", - объяснила она.

Президент КАИ добавила, что "об этом нужно говорить: надо перестать воспринимать образование, как попытку уклониться от призыва".

В каких вузах преподаватели имеют двойной оклад

"То же самое - о зарплатах. Если мы не будем их повышать, тоже не за кого будет конкурировать", - считает специалист.

Она напомнила, что в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ) и в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко постановлением Кабинета министров определено, "что только в этих двух вузах преподаватели имеют двойной оклад".

"Все соревнуются за объем финансирования по формульному принципу, а университет Шевченко финансируется отдельно. Потому что есть определенное лобби", - сообщила Семенова.

Какие средние зарплаты у преподавателей ГУ "КАИ"

Средние зарплаты у преподавателей Киевского авиационного института, по словам его руководительницы, "низкие, как у всех".

"Они у всех одинаковые. До сих пор действует тарифная сетка. У нас - тоже", - поделилась Семенова.

В то же время она отметила, что КАИ планирует от нее отходить "в сторону грейдинговой системы оплаты" (речь идет о системном подходе к классификации должностей и установлению уровней зарплат - в зависимости от сложности работы, ответственности и компетенций, - Ред.)

"Но для этого надо иметь финансы. Нужно время, чтобы эти деньги заработать", - признала руководительница университета.

Как могут финансироваться отдельные проекты КАИ

По словам Семеновой, отдельные проекты в КАИ финансируются партнерами.

"И там зарплата у руководителя научной лаборатории может быть 40 тысяч дополнительно к основной. По отдельным проектам мы платим нормально", - объяснила специалист.

Она напомнила, что в Чехии, например, базовая ставка университета небольшая.

"60% зарплат преподавателей - это научные проекты. Или контракты с бизнесом, или гранты. У нас культуры этой нет", - поделилась президент КАИ.

Она сообщила также, что в вузе уже "начали платить премии за подачу на грантовые проекты".

"Даже если ты не выиграл, мотивационная премия все равно есть. Если прошел в шорт-лист, но не выиграл - премия немного больше", - подытожила Семенова.