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У Таїланді через забруднення повітря закрили понад 400 шкіл

Новини » В світі     23.01.2020 - 06:18
У Таїланді через забруднення повітря закрили понад 400 шкіл
Ілюстративне фото (EnjeuxEnergies)

Бангкок є одним із азійських міст, де спостерігається високий рівень забруднення повітря

У столиці Таїланду Бангкоку через надмірний рівень забруднення повітря закрили близько 450 шкіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Зазначається, що школи будуть закриті на один день.

Бангкок є одним із багатьох азійських міст, де спостерігається високий рівень забруднення повітря через викиди численних заводів, а також спалення листя та трави на полях.

Нагадаємо, раніше Київська влада запропонувала столичним водіям пересісти на громадський транспорт для того, щоб знизити рівень забруднення повітря. У Києві після новорічних свят спостерігається погіршення стану повітря через "суху безвітряну погоду" та збільшення кількості транспорту.

У грудні в Тегерані (Іран) на три дні закрили всі школи через забруднення повітря. Чиновники попередили молодих людей, літніх людей і людей з респіраторними захворюваннями, щоб вони не виходили з дому.

РБК-Україна писало, що в столиці Індії Нью-Делі на початку листопада були закрили всі школи через забруднення повітря надзвичайного рівня.

Також повідомлялося, що рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми і Євросоюзу, і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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Новини України таиландзагрязнение воздухасмог
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