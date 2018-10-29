В Європі забруднення повітря перевищує норми ЄС та ВООЗ

Ілюстративне фото (ecology.com.ua)

Основним джерелом шкідливих викидів експерти називають автомобілі

Рівень забруднення повітря в Європі все ще перевищує норми і Євросоюзу, і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це йдеться у звіті Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA), передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Основні джерела забруднення повітря в Європі - це автомобілі, а також сільськогосподарська діяльність, виробництво енергії, промисловість і діяльність окремих домогосподарств.

Найбільше шкодять здоров'ю тверді частинки, діоксид азоту і концентрація озону, при тому, що відсоток жителів, які підпадають під їх дію, дещо знижується.

Перевищення рівня твердих частинок стало причиною передчасної смерті близько 422 тисяч людей в 41 країні Європи в 2015 році, дія діоксиду азоту тоді ж викликало близько 79 тисяч, концентрація озону - 17,7 тисячі передчасних смертей.

Нагадаємо, у Львові під час моніторингу стану повітря виявлено перевищення допустимого вмісту забруднюючих речовин.