В Ірані через забруднення повітря закрили школи

Ілюстративне фото (EnjeuxEnergies)

Підвищений рівень забруднення повітря спостерігається третій день

В Тегерані (Іран) в понеділок закрили всі школи через забруднення повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Наголошується, що столицю накрила густа хмара смогу, яку вважають небезпечною для здоров'я.

"Рівень забруднення в столиці "шкідливий для чутливих груп", і чиновники попередили молодих людей, літніх людей і людей з респіраторними захворюваннями, щоб вони не виходили з дому", - йдеться в повідомленні.

Рішення про закриття шкіл у столиці було після засідання надзвичайної комісії по забрудненню повітря. Школи не працюють вже третій день поспіль.

РБК-Україна писало, що в столиці Індії Нью-Делі на початку листопада були закрили всі школи через забруднення повітря надзвичайного рівня.

Раніше повідомлялося, що рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми і Євросоюзу, і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).