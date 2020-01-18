ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через забруднення повітря КМДА закликала власників авто пересісти на громадський транспорт

Новини » Суспільство     18.01.2020 - 01:46
Через забруднення повітря КМДА закликала власників авто пересісти на громадський транспорт
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві після новорічних свят спостерігається погіршення стану повітря через погодні умови

Київська влада пропонує столичним водіям пересісти на громадський транспорт для того, щоб знизити забруднення повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що в Києві після новорічних свят спостерігається погіршення стану повітря через погодні умови - "суху безвітряну погоду" - та збільшення кількості транспорту. Метеорологи прогнозують, що умови покращаться, коли випадуть опади і знизиться температура повітря.

"Альтернативним і найкращим шляхом для зниження забруднення повітря в такі періоди є мінімізація використання приватного транспорту, а натомість використання громадського транспорту, особливо в години пік", - йдеться в повідомленні.

Киянам радять не прогулюватися біля накопичення автомобілів, пити більше води й проводити вологе прибирання.

Нагадаємо, "Укравтодор" попередив водіїв про ожеледицю та засніжені перевали. Зазначається, що покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в Івано-Франківській області місцями засніжене, місцями ожеледь у Дніпропетровській, Рівненській, Херсонській та Запорізькій областях.

Раніше в КМДА повідомили, що в метро приберуть старі "агресивні" турнікети, які працюють із порушеннями і регулярно б'ють пасажирів. Нововведення передбачено для 15 станцій підземки, але оцінити їх у дії могли протягом року на "Площі Льва Толстого".

У Києві затримали слідчого, який отримав хабар за закриття кримінальної справи В Києві введено оперативне положення на маршрутах громадського транспорту
Новини України КиївКМДАКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся