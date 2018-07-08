Влада Таїланду повідомила про ідеальні умови для порятунку застряглих в печері дітей

У найближчі 4 дні ідеальні умови для рятувальної операції
Рятувальники повинні витягнути дітей з печери в Таїланді, де вони застрягли в найближчі чотири дні. Про це заявив керівник рятувальних робіт Наронсак Осоттанакорн, інформує ВВС.
Рятувальники повинні витягнути 12 тайських хлопчиків та їх тренера з футболу, які знаходяться в пастці вже більше двох тижнів.
"Зараз і в найближчі три-чотири дні умови (для евакуації, - ред.) ідеальні з точки зору води, погоди та здоров'я хлопчиків", - сказав Наронсак.
За його словами можуть випасти мусонні дощі, які затоплять вузькі проходи.
Засобам масової інформації і всім несуттєвим співробітникам було запропоновано покинути ділянку біля входу в печеру на початку неділі.
Хлопчики вивчали печеру, коли вони і їх футбольний тренер опинилися в пастці 23 червня.
З тих пір рятувальники-пірнальники змогли взяти з собою їжу, кисень і медичну допомогу, а міжнародна команда працює над планом їх звільнення.
Нагадаємо, рятувальники знайшли зниклу футбольну команду і тренера.