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Таїланд продовжив надзвичайний стан до кінця вересня

Таїланд, Вівторок 25 серпня 2020 19:33
Таїланд продовжив надзвичайний стан до кінця вересня
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У всіх областях королівства продовжили ПП

Кабінет міністрів Таїланду ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану до 30 вересня. ПП було продовжено оскільки поточна ситуація з коронавірусом у багатьох регіонах світу як і раніше залишається важкою.

Про це повідомляє видання Bangkok Post.

Кабмін затвердив пропозиції Ради національної безпеки про продовження терміну дії режиму НС у всіх областях королівства.

Також однією з причин продовження ПП стало те, що громадяни Таїланду досі повертаються в країну вивізними рейсами.

Нагадаємо, надзвичайний стан в Таїланді ввели 26 березня, і з того часу режим НС продовжувався чотири рази.

На початку квітня для стримування коронавіруса Таїланду ввів комендантську годину.

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