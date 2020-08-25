Таїланд продовжив надзвичайний стан до кінця вересня

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У всіх областях королівства продовжили ПП

Кабінет міністрів Таїланду ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану до 30 вересня. ПП було продовжено оскільки поточна ситуація з коронавірусом у багатьох регіонах світу як і раніше залишається важкою.

Про це повідомляє видання Bangkok Post.

Кабмін затвердив пропозиції Ради національної безпеки про продовження терміну дії режиму НС у всіх областях королівства.

Також однією з причин продовження ПП стало те, що громадяни Таїланду досі повертаються в країну вивізними рейсами.

Нагадаємо, надзвичайний стан в Таїланді ввели 26 березня, і з того часу режим НС продовжувався чотири рази.

На початку квітня для стримування коронавіруса Таїланду ввів комендантську годину.