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У Таїланді заборонили масові зібрання на тлі антиурядових протестів

Бангкок, Четвер 15 жовтня 2020 10:04
У Таїланді заборонили масові зібрання на тлі антиурядових протестів
Фото: протести в Таїланді (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

Уряд Таїланду видав указ про надзвичайні заходи через антиурядові протести у столиці Бангкоку. Вони включають заборону масових зібрань та обмеження в роботі ЗМІ.

Про це повідомляє BBC.

В указі, який був оголошений у середу ввечері по місцевому телебаченню, сказано про заборону зібрань людей більше чотирьох осіб, а також обмеження для ЗМІ публікації матеріали, що "викликають страх чи спотворюють інформацію, а також впливають на національну безпеку, мир і порядок".

Крім цього, влада може заборонити людям збиратися на будь заявленій території.

У середу в Бангкоку відбувалися чергові протести проти необмеженої влади короля Маха Вачіралонгкорна і уряду. В ході акцій, за заявою поліції, затримані 20 осіб, серед яких були і лідери руху. Після набрання чинності урядового указу, поліцейські розігнали протест під офісом прем'єр-міністра Праюта Чан-Оча.

Відзначається, що і після розгону акції на вулицях Бангкока перебували сотні поліцейських.

Протести в Таїланді проходять з вимогою обмежити владу короля, а також відставки уряду на чолі з Прают Чан-Оча. Він очолив військовий переворот в 2014 році і пізніше став прем'єр-міністром після парламентських виборів.

Акції протесту регулярно проходять в Бангкоку, а надзвичайний стан з моменту початку пандемії коронавірусу у Таїланді продовжували аж до кінця вересня.

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