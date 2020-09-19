У Бангкоку влаштували масштабну акцію протесту

Фото протести в Бангкокі (asia.nikkei.com)

Десятки тисяч протестувальників влаштували протест на площі Санам Луанг в Бангкоку, столиці Таїланду. Вони вимагають прийняття нової Конституції і скасування військового правління.

Про це повідомляє Bangkok Post.

На площі зібрались, за даними поліції, близько 20 тисяч людей. Організатори протесту очікують збільшення кількості протестуючих до 100 тисяч.

Вдень демонстранти стояли під проливним дощем, і хоча наразі він затих, небо залишається похмурим. Минулого місяця в столиці Таїланду Бангкоку на акцію за демократію вийшли 10 тисяч людей.

Нагадаємо, Кабінет міністрів Таїланду продовжив надзвичайний стан у країні до 31 серпня.

Надзвичайний стан в Таїланді ввели 26 березня. Відтоді режим НС тричі продовжувався. Тоді ж влада розпорядилася закрити кордони для туристів.

На початку квітня для стримування коронавірусу Таїланд запровадив комендантську годину.