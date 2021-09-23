Таїланд планує скоротити терміни самоізоляції для туристів: що треба знати
Комітет Таїланду по боротьбі з хворобами виніс пропозицію щодо скорочення терміну самоізоляції для невакцинованих від COVID-19 туристів. Однак вони будуть відрізнятися в залежності від того, яким способом мандрівники прибуватимуть до країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з пропозицією, яка буде представлена уряду в понеділок, 27 вересня, ті, хто не мають сертифікатів вакцинації, будуть ізольовані протягом 10 днів, якщо вони прибувають літаком, у разі іншого способу прибуття термін складатиме 14 днів.
Зазначимо, що на цьому тижні влада відклала прийняття рішення щодо скасування карантину для невакцинованих туристів.
Виключенням лише є острови Пхукет і Самуї, де в рамках пілотної схеми відмовилися від обов'язкової самоізоляції для невакцинованих мандрівників.
Нагадаємо, що в Таїланді скасували низку карантинних обмежень 1 вересня.
Додамо, влада Таїланду перенесла відкриття Бангкока для іноземних туристів з щепленням з 1 на 15 жовтня у зв'язку з низькими темпами вакцинації.