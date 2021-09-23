ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Таиланд планирует сократить сроки самоизоляции для туристов: что нужно знать

Новина українською →
Таиланд, Четверг 23 сентября 2021 12:51
Таиланд планирует сократить сроки самоизоляции для туристов: что нужно знать Фото: Таиланд планирует сократить сроки самоизоляции для туристов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Комитет Таиланда по борьбе с болезнями вынес предложение о сокращении срока самоизоляции для невакцинированных от COVID-19 туристов. Однако они будут отличаться в зависимости от того, каким способом путешественники будут прибывать в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно предложению, которое будет представлено правительству в понедельник, 27 сентября, те, кто не имеют сертификатов вакцинации, будут изолированы в течение 10 дней, если они прибывают самолетом, в случае другого способа прибытия срок будет составлять 14 дней.

Отметим, что на этой неделе власти отложили принятие решения об отмене карантина для невакцинированных туристов.

Исключением лишь являются острова Пхукет и Самуй, где в рамках пилотной схемы отказались от обязательной самоизоляции для непривитых путешественников.

Напомним, что в Таиланде отменили ряд карантинных ограничений 1 сентября.

Добавим, власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для иностранных туристов с 1 на 15 октября в связи с низкими темпами вакцинации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Таиланд Карантин
NEWS
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
DAILY
Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги