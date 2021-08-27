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Таїланд зніме ряд карантинних обмежень з 1 вересня: що дозволять

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Таїланд, П'ятниця 27 серпня 2021 14:31
Таїланд зніме ряд карантинних обмежень з 1 вересня: що дозволять Фото: Таїланд зніме ряд карантинних обмежень з 1 вересня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Таїланді скасують низку карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Послаблення почнуть вводити з 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, з осені почнуть працювати торгові центри, перукарні, масажні салони та спортивні майданчики у 29 провінціях, включаючи Бангкок.

Крім цього, карантинні обмеження знімуть для магазинів роздрібної торгівлі, а в ресторанах дозволять приймати до 25 осіб.

Однак робота всіх цих закладів буде можлива за умови надання клієнтами або покупцями доказу вакцинації або негативного COVID-тесту.

Крім цього працівники установ, де введуть послаблення, мають бути щеплені від COVID-19, а також вони повинні проходити регулярне тестування на коронавірус.

Варто зазначити, що в Таїланді лише за останній тиждень зафіксували 18 702 заражень коронавірусом, а також 273 летальні випадки.

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