Таїланд відкрився для туристів з 63 країн: чи є серед них Україна
Фото: Таїланд відкрився для туристів з 63 країн (Getty Images)
Сьогодні, 1 листопада Таїланд відкрив свої туристичні регіони для вакцинованих туристів з 63 країн. України в цьому списку немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.
Зокрема, вакциновані туристи, які прибуватимуть з 63 країн з низьким рівнем поширення COVID-19, не будуть проходити самоізоляцію.
До цього списку увійшли:
- Австралія,
- Австрія,
- Бахрейн,
- Бельгія,
- Бутан,
- Бруней,
- Болгарія,
- Камбоджа,
- Канада,
- Чилі,
- Китай,
- Кіпр,
- Чехія,
- Данія,
- Естонія,
- Фінляндія,
- Франція,
- Німеччина,
- Греція,
- Гонконг,
- Угорщина,
- Ісландія,
- Ірландія,
- Ізраїль,
- Італія,
- Японія,
- Латвія,
- Литва,
- Малайзія,
- Мальта,
- Нідерланди,
- Нова Зеландія,
- Норвегія,
- Польща,
- Португалія,
- Катар,
- Саудівська Аравія,
- Сінгапур,
- Словенія,
- Південна Корея,
- Іспанія,
- Швеція,
- Швейцарія,
- ОАЕ,
- Великобританія,
- США,
- Індія,
- Тайвань,
- Лаос,
- М'янма,
- Філіппіни,
- Хорватія,
- Індонезія,
- Кувейт,
- Мальдіви,
- Монголія,
- Непал,
- Оман,
- Румунія,
- Словаччина,
- Люксембург.
При цьому повністю вакциновані туристи з інших країн також будуть допущені до в'їзду, але вони мають пройти 7-денний карантин, перш ніж зможуть вирушити в інші частини країни.
Разом з тим іноземці, які не вакциновані або не щеплені повністю, тепер мають пройти карантин протягом 10 днів.