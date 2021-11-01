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Таїланд відкрився для туристів з 63 країн: чи є серед них Україна

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Таїланд, Понеділок 01 листопада 2021 09:04
Таїланд відкрився для туристів з 63 країн: чи є серед них Україна Фото: Таїланд відкрився для туристів з 63 країн (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 листопада Таїланд відкрив свої туристичні регіони для вакцинованих туристів з 63 країн. України в цьому списку немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Зокрема, вакциновані туристи, які прибуватимуть з 63 країн з низьким рівнем поширення COVID-19, не будуть проходити самоізоляцію.

До цього списку увійшли:

  • Австралія,
  • Австрія,
  • Бахрейн,
  • Бельгія,
  • Бутан,
  • Бруней,
  • Болгарія,
  • Камбоджа,
  • Канада,
  • Чилі,
  • Китай,
  • Кіпр,
  • Чехія,
  • Данія,
  • Естонія,
  • Фінляндія,
  • Франція,
  • Німеччина,
  • Греція,
  • Гонконг,
  • Угорщина,
  • Ісландія,
  • Ірландія,
  • Ізраїль,
  • Італія,
  • Японія,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Малайзія,
  • Мальта,
  • Нідерланди,
  • Нова Зеландія,
  • Норвегія,
  • Польща,
  • Португалія,
  • Катар,
  • Саудівська Аравія,
  • Сінгапур,
  • Словенія,
  • Південна Корея,
  • Іспанія,
  • Швеція,
  • Швейцарія,
  • ОАЕ,
  • Великобританія,
  • США,
  • Індія,
  • Тайвань,
  • Лаос,
  • М'янма,
  • Філіппіни,
  • Хорватія,
  • Індонезія,
  • Кувейт,
  • Мальдіви,
  • Монголія,
  • Непал,
  • Оман,
  • Румунія,
  • Словаччина,
  • Люксембург.

При цьому повністю вакциновані туристи з інших країн також будуть допущені до в'їзду, але вони мають пройти 7-денний карантин, перш ніж зможуть вирушити в інші частини країни.

Разом з тим іноземці, які не вакциновані або не щеплені повністю, тепер мають пройти карантин протягом 10 днів.

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