Таиланд открылся для туристов из 63 стран: есть ли среди них Украина
Фото: Таиланд открылся для туристов из 63 стран (Getty Images)
Сегодня, 1 ноября Таиланд открыл свои туристические регионы для вакцинированных туристов из 63 стран. Украины в этом списке нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.
В частности, вакцинированные туристы, которые будут прибывать из 63 стран с низким уровнем распространения COVID-19, не будут проходить самоизоляцию.
В этот список вошли:
- Австралия,
- Австрия,
- Бахрейн,
- Бельгия,
- Бутан,
- Бруней,
- Болгария,
- Камбоджа,
- Канада,
- Чили,
- Китай,
- Кипр,
- Чехия,
- Дания,
- Эстония,
- Финляндия,
- Франция,
- Германия,
- Греция,
- Гонконг,
- Венгрия,
- Исландия,
- Ирландия,
- Израиль,
- Италия,
- Япония,
- Латвия,
- Литва,
- Малайзия,
- Мальта,
- Нидерланды,
- Новая Зеландия,
- Норвегия,
- Польша,
- Португалия,
- Катар,
- Саудовская Аравия,
- Сингапур,
- Словения,
- Южная Корея,
- Испания,
- Швеция,
- Швейцария,
- ОАЭ,
- Великобритания,
- США,
- Индия,
- Тайвань,
- Лаос,
- Мьянма,
- Филиппины,
- Хорватия,
- Индонезия,
- Кувейт,
- Мальдивы,
- Монголия,
- Непал,
- Оман,
- Румыния,
- Словакия,
- Люксембург.
При этом полностью вакцинированные туристы из других стран также будут допущены к въезду, но они должны пройти 7-дневный карантин, прежде чем смогут отправиться в другие части страны.
Вместе с тем иностранцы, которые не вакцинированы или не привиты полностью, теперь должны пройти карантин в течение 10 дней.