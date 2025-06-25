В сети сообщили о "прилете" по аэродрому в Крыму

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 25 июня прогремели взрывы. Мог быть атакован аэродром в Джанкое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"Предварительно, есть прилет по аэродрому в Джанкое, сообщают подписчики. Какие последствия, пока неизвестно", - говорится в сообщении.



Ранее "Крымский ветер" писал о взрывах в нескольких уголках оккупированного полуострова. Также в сети сообщали о якобы работе российской противовоздушной обороны по дронам. Громко было в нескольких районах Крыма - в Джанкое и районе, а также в Керчи и вблизи мыса Чауда.

