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В Татарстане после атаки дронов горит один из крупнейших нефтехимических заводов России

05:47 15.11.2026 Вс
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Татарстане после атаки дронов горит один из крупнейших нефтехимических заводов России Фото: спасатели МЧС России (росСМИ)
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В ночь на 15 ноября дроны атаковали город Нижнекамск в Татарстане, после удара на одном из предприятий вспыхнул пожар. По предварительным данным, под удар попал "Нижнекамскнефтехим", один из крупнейших нефтехимических заводов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Жители Нижнекамска сообщают об ударе по одному из предприятий города, предположительно по "Нижнекамскнефтехиму". На видео виден пожар, а атака, по словам очевидцев, продолжалась и после первого удара.

Официальные данные о последствиях атаки российские власти пока не обнародовали.

"Нижнекамскнефтехим" входит в холдинг "Сибур" и является одним из крупнейших нефтехимических предприятий не только России, но и мира. Завод производит синтетические каучуки и пластмассы.

В 2025 году предприятие выпустило 3 млн. тонн нефтехимической продукции. Новый комплекс ЭП-600 способен производить до 600 тысяч тонн этилена в год.

Удары по российской нефтяной отрасли продолжаются с конца октября. В ночь на 13 ноября после массированной атаки дронов вспыхнул пожар на Волгоградском НПЗ. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны поразили "Лукойл-Волгограднефтепереработку" , один из крупнейших НПЗ России мощностью около 15 млн тонн нефти в год.

Только за несколько дней до этого украинские военные поразили пять крупнейших российских НПЗ: Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский. Под ударами также оказывались Саратовский и Новокуйбышевский заводы.

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