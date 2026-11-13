В Генштабе подтвердили удар по одному из крупнейших НПЗ России: куда именно "прилетело"

Силы обороны Украины в ночь на 13 ноября поразили один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России в Волгограде. На территории предприятия загорелся масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Под удар попал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка", мощность которого составляет около 15 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное горючее.

В результате атаки на территории НПЗ вспыхнул пожар.

Известно поражение ряда важных объектов завода - установок первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, установки гидроочистки, сливно-наливной эстакады и 6 резервуаров объемом по 2000 кубометров каждый.

В Генштабе отмечают, что Волгоградский НПЗ является одной из ключевых "бензоколонок" российской армии на юге. Отсюда горючее поставляют непосредственно на фронт и в аэродромы, с которых взлетают самолеты для атак по Украине.

Каждый час простоя этого предприятия означает меньше дизеля для вражеских танков и грузовиков, меньше авиакеросина для самолетов и сокращения доходов России, за которые она производит ракеты, дроны-камикадзе и взрывчатку.

Военные подчеркнули, что Силы обороны продолжают системно взрывать военно-экономический потенциал агрессора, реализуя свое право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.