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Тайна звезды, которая смущала астрономов более тысячи лет, наконец-то раскрыта

08:11 21.07.2026 Вт
3 мин
Созвездие Эридан скрывает уникальное свойство
aimg Ольга Завада
Разгадан тысячелетний секрет созвездия Эридан (фото: arXiv)

Более тысячи лет астрономов смущало несоответствие в старинных звездных каталогах. Звезду Тета Эридана в древности описывали гораздо ярче, чем она есть сегодня. Теперь исследователи предложили физическое объяснение этой загадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование астрофизиков, опубликованное на сервере препринтов arXiv.

Загадка "забытой" яркой звезды

Античные и средневековые астрономы последовательно относили Тету Эридану к самым ярким объектам ночного неба. В частности, древнегреческий астроном Гипарх еще в 129 году до н. э. описывал ее как самую яркую и южную звезду созвездия.

Через два столетия Клавдий Птолемей в своем "Альмагесте" отнес ее в список 13 самых ярких звезд всего неба. Даже в 964 году н. е. персидский ученый аль-Суфи все еще приписывал ей первую звездную величину.

Созвездие Эридана в труде Иоганна Байера "Уранометрия", опубликованном в 1603 году. (источник: arXiv)

Ситуация кардинально изменилась в 1603 году, когда голландский мореплаватель и исследователь Фредерик де Хаутман составил новый каталог южного неба, в котором предоставил Тете Эридана лишь третью величину.

Интересно, что такая характеристика полностью соответствует ее современному состоянию.

Южная часть созвездия Эридана, сфотографированная в городе Жакутинга (штат Минас-Жерайс, Бразилия) 22 марта 2026 года (фото: Идель Вайсберг и Боаз Кац)

Долгое время ученые считали эти описания обычной ошибкой писцов или путаницей со значительно более яркой звездой Альфой Эридана (Ахернар).

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Физика опасного соседства

Современные наблюдения показывают, что Тета Эридана на самом деле является тройной системой.

Ее основу составляет тесная внутренняя пара звезд с массами примерно 2,3 и 2,2 масс Солнца. Они вращаются на расстоянии всего 0,083 астрономической единицы друг от друга - это около пятой части расстояния от Меркурия до Солнца.

Оба светила заполняют примерно 80% своей полости Роша.

Это критическая граница, за которой собственное гравитационное влияние звезды перестает удерживать ее вещество, и она начинает перетекать на соседний объект.

Большая звезда системы недавно завершила горение водорода в ядре и находится на переходной эволюционной стадии.

Это объясняет вспышку в прошлом:

  • При расширении звезды на ранее более удлиненной орбите произошел активный переток вещества на соседний компонент.
  • Этот процесс выделил колоссальное количество энергии, обеспечив дополнительное сияние, которое длилось около тысячи лет.
  • Постепенная утрата массы и гравитационное взаимодействие округлили орбиту, успокоив систему до нынешнего состояния.

Новые расчеты астрофизиков подтверждают, что давние наблюдатели не ошибались.

Между 2000 и 1000 годами Тета Эридана действительно сияла визуально в десять раз ярче из-за масштабных эволюционных процессов внутри тесной двойной системы.

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Ученые