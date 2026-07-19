ua en ru
Вс, 19 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Пентагон рассекретил новые материалы об НЛО: что нашли в архивах

19:11 19.07.2026 Вс
3 мин
Релиз добавил 40 новых файлов
aimg Ольга Завада
Пентагон рассекретил новые материалы об НЛО: что нашли в архивах НЛО зафиксировали у стратегических объектов США (фото: Pixabay)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Министерство обороны США обнародовало четвертый крупный пакет рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пентагона.

НЛО над ядерным заводом Pantex и сбои военных радаров

Один из наиболее детализированных отчетов в новом пакете касается инцидента, произошедшего 1 сентября 2015 года у завода по производству ядерного оружия Pantex вблизи города Амарилло, штат Техас.

Появление неузнаваемого объекта в закрытом воздушном пространстве заставило службу безопасности объявить временную блокировку всего стратегического предприятия.

Описание и поведение зафиксированного объекта:

  • Очевидцы описали аппарат как ромбовидный с закругленной верхней частью;
  • Габариты объекта составляли примерно 1,22 метра в высоту и 0,6 м в ширину;
  • Аппарат двигался совершенно беззвучно со скоростью от 10 до 15 миль в час;
  • Офицеры охраны при наблюдении через бинокль не обнаружили никаких видимых признаков работы пропеллеров или реактивных двигателей.

Другой рассекреченный документ за 2019 год описывает инцидент с разведывательным самолетом ВВС США, зафиксировавшим небольшой прямоугольный объект в запрещенной зоне.

Аппарат продемонстрировал аномальные характеристики полета - он ускорился настолько быстро, что мгновенно исчез из военной системы треккинга еще до того, как операторы успели зафиксировать на нем прицел.

Летчик с 28-летним опытом службы в ВВС и ВМС отметил в отчете, что поведение объекта "не походило на ни одну известную земную технологию". .

Читайте больше: 5 мифов о космосе, в которые мы верили из-за фильмов: NASA разрушило их всех

Архивы программы Apollo и видео "медузы" над Атлантикой

Публичный архив пополнился уникальными фотографиями неузнаваемых объектов и официальными отчетами экипажей космических миссий Apollo 14 и Apollo 17. Новые документы дополнили обнародованные ранее материалы по полетам Apollo 12 и Gemini 7.

Особое внимание исследователей привлекают свежие видеозаписи. На одном из них, снятом над Желтым морем в 2023 году, зафиксирован неизвестный объект, прямо влияющий на работу техники - 5-минутная запись с электрооптических и инфракрасных сенсоров военного самолета прогрессивно деградирует и покрывается помехами по мере приближения к аномалии.

Другое видео, снятое над Атлантическим океаном в 2020 году, подтверждает слухи о существовании так называемых объектов-медуз или "плавающих мозгов" - на кадрах видно аморфное тело с несколькими свисающими книзу тонкими отростками.

Самые свежие инциденты датированы 2025 годом, в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, где радары зафиксировали шестиугольный объект в виде звезды над Желтым морем и аномалию над Восточнокитайским морем.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA Пентагон
Новости
СБУ поразила танкер Avero и три нефтебазы РФ в Ставропольском крае
СБУ поразила танкер Avero и три нефтебазы РФ в Ставропольском крае
Аналитика
Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто