Пентагон рассекретил новые материалы об НЛО: что нашли в архивах

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Пентагона .

НЛО над ядерным заводом Pantex и сбои военных радаров

Один из наиболее детализированных отчетов в новом пакете касается инцидента, произошедшего 1 сентября 2015 года у завода по производству ядерного оружия Pantex вблизи города Амарилло, штат Техас.

Появление неузнаваемого объекта в закрытом воздушном пространстве заставило службу безопасности объявить временную блокировку всего стратегического предприятия.

Описание и поведение зафиксированного объекта:

Очевидцы описали аппарат как ромбовидный с закругленной верхней частью;

Габариты объекта составляли примерно 1,22 метра в высоту и 0,6 м в ширину;

Аппарат двигался совершенно беззвучно со скоростью от 10 до 15 миль в час;

Офицеры охраны при наблюдении через бинокль не обнаружили никаких видимых признаков работы пропеллеров или реактивных двигателей.

Другой рассекреченный документ за 2019 год описывает инцидент с разведывательным самолетом ВВС США, зафиксировавшим небольшой прямоугольный объект в запрещенной зоне.

Аппарат продемонстрировал аномальные характеристики полета - он ускорился настолько быстро, что мгновенно исчез из военной системы треккинга еще до того, как операторы успели зафиксировать на нем прицел.

Летчик с 28-летним опытом службы в ВВС и ВМС отметил в отчете, что поведение объекта "не походило на ни одну известную земную технологию". .

Архивы программы Apollo и видео "медузы" над Атлантикой

Публичный архив пополнился уникальными фотографиями неузнаваемых объектов и официальными отчетами экипажей космических миссий Apollo 14 и Apollo 17. Новые документы дополнили обнародованные ранее материалы по полетам Apollo 12 и Gemini 7.

Особое внимание исследователей привлекают свежие видеозаписи. На одном из них, снятом над Желтым морем в 2023 году, зафиксирован неизвестный объект, прямо влияющий на работу техники - 5-минутная запись с электрооптических и инфракрасных сенсоров военного самолета прогрессивно деградирует и покрывается помехами по мере приближения к аномалии.

Другое видео, снятое над Атлантическим океаном в 2020 году, подтверждает слухи о существовании так называемых объектов-медуз или "плавающих мозгов" - на кадрах видно аморфное тело с несколькими свисающими книзу тонкими отростками.

Самые свежие инциденты датированы 2025 годом, в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, где радары зафиксировали шестиугольный объект в виде звезды над Желтым морем и аномалию над Восточнокитайским морем.