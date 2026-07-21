Таємниця зірки, яка бентежила астрономів понад тисячу років, нарешті розкрита

Понад тисячу років астрономів бентежила невідповідність у стародавніх зоряних каталогах. Зірку Тета Ерідана у давнину описували значно яскравішою, ніж вона є сьогодні. Тепер дослідники запропонували фізичне пояснення цієї загадки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження астрофізиків, опубліковане на сервері препринтів arXiv.
Античні та середньовічні астрономи послідовно відносили Тету Ерідана до найяскравіших об'єктів нічного неба. Зокрема, давньогрецький астроном Гіпарх ще у 129 році до н. е. описував її як найяскравішу і найпівденнішу зірку сузір'я.
Через два століття Клавдій Птолемей у своєму "Альмагесті" заніс її до переліку 13 найяскравіших зірок усього неба. Навіть у 964 році н. е. перський вчений аль-Суфі все ще приписував їй першу зоряну величину.
Ситуація кардинально змінилася у 1603 році, коли нідерландський мореплавець і дослідник Фредерік де Хаутман склав новий каталог південного неба, в якому надав Теті Ерідана лише третю величину.
Цікаво, що така характеристика повністю відповідає її сучасному стану.
Тривалий час науковці вважали ці описи звичайною помилкою переписувачів або ж плутаниною із значно яскравішою зіркою Альфою Ерідана (Ахернар).
Сучасні спостереження показують, що Тета Ерідана насправді є потрійною системою.
Її основу складає тісна внутрішня пара зірок із масами приблизно 2,3 та 2,2 маси Сонця. Вони обертаються на відстані лише 0,083 астрономічної одиниці одна від одної - це близько п'ятої частини відстані від Меркурія до Сонця.
Обидва світила заповнюють приблизно 80% своєї порожнини Роша.
Це критична межа, за якою власний гравітаційний вплив зірки перестає утримувати її речовину, і вона починає перетікати на сусідній об'єкт.
Більша зірка системи нещодавно завершила горіння водню в ядрі й перебуває у перехідній еволюційній стадії.
Це пояснює спалах у минулому:
Нові розрахунки астрофізиків підтверджують, що давні спостерігачі не помилялися. Між 2000 та 1000 роками тому Тета Ерідана дійсно сяяла візуально вдесятеро яскравіше через масштабні еволюційні процеси всередині тісної подвійної системи.