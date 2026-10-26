Тайна раскрыта: астрономы выяснили точную дату создания "Звездной ночи" Ван Гога

Новое астрономическое расследование

Южнокорейская команда исследователей под руководством Ким Чон Хена сопоставил изображенные на картине астрономические объекты с реальным положением тел на предрассветном небе над Сен-Реми-де-Провансом.

Они установили, что картина соответствует состоянию неба 22 июля 1889 года - это на целый месяц позже общепринятой даты - июня 1889 года.

Искусствоведы долго считали, что художник написал полотно сразу после прибытия в больницу для душевнобольных в июне, куда он попал после инцидента с отрезанным ухом.

Однако астрономический анализ показал разногласия: в середине июня месяц не имел формы такого точного полумесяца, как это изображено на холсте.

(а) Центральное скопление звезд на картине "Звездная ночь" (1889), слева, и скопление Гиады в созвездии Тельца в центре. Справа пять звезд из картины (оранжевые) наложены на реальные звезды (синие) после согласования размера, ориентации и положения; красные пунктирные линии показывают остаточные отличия. (б) Звезды на картине "Терраса кафе ночью" (1888), слева, и звезды вокруг Летнего треугольника в центре (источник: Scientific Reports (2026)

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Созвездие, Венера и другие доказательства из писем

По данным ученых, именно вокруг 22 июля 1889 перед рассветом можно было наблюдать точное соответствие всех небесных тел с картины.

Каких именно?

Форма полумесяца полностью совпадала с реальным видом того утра.

В восточной части неба рядом с Венерой выходило звездное скопление Гиады в созвездии Тельца.

Погодные условия в тот день обеспечивали чистое небо для наблюдения.

Также ученые проверили переписку Ван Гога с его братом. Упоминания о цикаде в листьях того периода указывают на более жаркий июль, а не июнь.

Хотя художник работал в мастерской за эскизами и памятью, комбинируя наблюдения через несколько ночей, исследование доказывает: Ван Гог очень внимательно наблюдал за реальным ночным небом, а не придумывал его детали.