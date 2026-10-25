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Без топлива и ракет: как лазерный парус доставит космический зонд к Альфе Центавра

19:12 25.10.2026 Вс
3 мин
aimg Ольга Завада
Без топлива и ракет: как лазерный парус доставит космический зонд к Альфе Центавра Человечество готовит первые миссии к другим звездам (изображение: РБК-Украина)
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Еще в XX веке Артур Кларк описал идею космических путешествий посредством давления света - сегодня ее воплощают в реальных технологиях. Ученые и инвесторы разрабатывают лазерные нанозонды и солнечные паруса, которые могут двигаться в космосе без традиционного топлива.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Пророчество Артура Кларка: от фантастики до физики

Еще более 60 лет назад в документальных фильмах BBC Артур Кларк делал смелые прогнозы о будущем человечества, поражающих своей точностью.

Несмотря на то, что межзвездные путешествия до сих пор кажутся недостижимыми, концепция движения с помощью светового давления имеет прочную научную основу.

Идея использования давления солнечного света достигает работ Джеймса Клерка Максвелла. Термин "солнечный парус" появился в конце 1950-х годов благодаря фантастическому рассказу самого Кларка, а в 2010 году японское агентство JAXA успешно запустило реальный прототип IKAROS.

Ключевые вехи эволюции концепции:

  • Первые теоретические расчеты электромагнитного давления света в XIX веке;
  • Популяризация идеи в научной фантастике и появление термина "солнечный парус";
  • Запуск первых космических аппаратов для проверки технологии в реальных условиях.

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Проект Breakthrough Starshot: лазеры и нанозонты для полета в Альфу Центавра

Для реализации полетов в соседние звездные системы традиционные ракеты на топливе не подходят. Причина - слишком тяжелые аппараты, которые будут лететь слишком долго.

В 2016 году миллиардер Юрий Мильнер при поддержке Стивена Хокинга объявил о запуске программы Breakthrough Starshot, предусматривающей отправку нанофотонных парусов в систему Альфа Центавра.

Благодаря стремительному развитию микроэлектроники и смартфонных технологий инженеры теперь могут создавать сверхлегкие камеры и датчики размером с миллиметр ("умная пыль").

Проект предусматривает разгон крошечных зондов весом в несколько грамм с помощью массива наземных лазеров.

Особенности предстоящей межзвездной миссии:

  • Использование лазерного комплекса мощностью в десятки гигаватт для разгона паруса;
  • достижение скорости до 20 процентов от скорости света (около 160 миллионов километров в час);
  • Сокращение времени путешествия в систему Альфа Центавра с десятков тысяч лет до примерно двух десятилетий.

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Солнечные паруса уже в космосе: как будут исследовать кометы и экзопланеты

Кроме далеких лазерных проектов, солнечные паруса находят практическое применение уже сегодня. Они позволяют реализовывать миссии, требующие слишком больших затрат энергии для обычных двигателей.

Отсутствие потребности в бортовом топливе позволяет космическим аппаратам маневрировать под разными углами к Солнцу, выходить на нестандартные околополярные орбиты или исследовать долгопериодические кометы.

Современные технологии открывают путь к детальному изучению далеких миров, таких как экзопланета LHS 1140 b, приближая человечество к осуществлению самых смелых мечтаний фантастов.

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