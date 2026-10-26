Таємниця розкрита: астрономи з'ясували точну дату створення "Зоряної ночі" Ван Гога

Нове астрономічне розслідування

Південнокорейська команда дослідників під керівництвом Кім Чон Хена зіставила зображені на картині астрономічні об'єкти з реальним положенням тіл на передсвітанковому небі над Сен-Ремі-де-Прованс.

Вони встановили, що картина відповідає стану неба 22 липня 1889 року - це на цілий місяць пізніше за загальноприйняту дату - червень 1889 року.

Мистецтвознавці тривалий час вважали, що художник написав полотно одразу після прибуття до лікарні для душевнохворих у червні, куди він потрапив після інциденту з відрізаним вухом.

Проте астрономічний аналіз показав розбіжності: у середині червня місяць не мав форми такого точного півмісяця, як це зображено на полотні.

(а) Центральне скупчення зірок на картині "Зоряна ніч" (1889), ліворуч, та скупчення Гіади в сузір’ї Тельця у центрі. Праворуч п’ять зірок з картини (помаранчеві) накладено на реальні зірки (сині) після узгодження розміру, орієнтації та положення; червоні пунктирні лінії показують залишкові відмінності. (б) Зірки на картині "Терраса кафе вночі" (1888), ліворуч, та зірки навколо Літнього трикутника у центрі (джерело: Scientific Reports (2026)

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Сузір'я, Венера та інші докази з листів

За даними вчених, саме навколо 22 липня 1889 року перед світанком можна було спостерігати точну відповідність усіх небесних тіл з картини.

Яких саме?

Форма півмісяця повністю збігалася з реальним виглядом того ранку.

У східній частині неба поряд із Венерою виходило зоряне скупчення Гіади в сузір'ї Тельця.

Погодні умови того дня забезпечували достатньо чисте небо для спостереження.

Також науковці перевірили листування ван Гога з його братом. Згадки про цикад у листах того періоду вказують на більш спекотний липень, а не червень.

Хоча художник працював у майстерні за ескізами та пам'яттю, комбінуючи спостереження за кілька ночей, дослідження доводить: Ван Гог дуже уважно спостерігав за реальним нічним небом, а не вигадував його деталі.