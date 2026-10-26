ua en ru
Пн, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Тайна раскрыта: астрономы выяснили точную дату создания "Звездной ночи" Ван Гога

19:12 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Тайна раскрыта: астрономы выяснили точную дату создания "Звездной ночи" Ван Гога Ван Гог изобразил реальный космос (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Ученые и астрономы провели масштабное исследование полотна "Звездная ночь" Винсента ван Гога и пришли к выводу, что известная картина была создана позже, чем считалось.

Анализ ночного неба над Францией опровергает представление о том, что пейзаж являлся лишь плодом воображения художника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в Scientific Reports (2026).

Новое астрономическое расследование

Южнокорейская команда исследователей под руководством Ким Чон Хена сопоставил изображенные на картине астрономические объекты с реальным положением тел на предрассветном небе над Сен-Реми-де-Провансом.

Они установили, что картина соответствует состоянию неба 22 июля 1889 года - это на целый месяц позже общепринятой даты - июня 1889 года.

Искусствоведы долго считали, что художник написал полотно сразу после прибытия в больницу для душевнобольных в июне, куда он попал после инцидента с отрезанным ухом.

Однако астрономический анализ показал разногласия: в середине июня месяц не имел формы такого точного полумесяца, как это изображено на холсте.

Тайна раскрыта: астрономы выяснили точную дату создания &quot;Звездной ночи&quot; Ван Гога
(а) Центральное скопление звезд на картине "Звездная ночь" (1889), слева, и скопление Гиады в созвездии Тельца в центре. Справа пять звезд из картины (оранжевые) наложены на реальные звезды (синие) после согласования размера, ориентации и положения; красные пунктирные линии показывают остаточные отличия. (б) Звезды на картине "Терраса кафе ночью" (1888), слева, и звезды вокруг Летнего треугольника в центре (источник: Scientific Reports (2026)

Читайте больше: Без топлива и ракет: как лазерный парус доставит космический зонд в Альфу Центавра

Созвездие, Венера и другие доказательства из писем

По данным ученых, именно вокруг 22 июля 1889 перед рассветом можно было наблюдать точное соответствие всех небесных тел с картины.

Каких именно?

Форма полумесяца полностью совпадала с реальным видом того утра.

В восточной части неба рядом с Венерой выходило звездное скопление Гиады в созвездии Тельца.

Погодные условия в тот день обеспечивали чистое небо для наблюдения.

Также ученые проверили переписку Ван Гога с его братом. Упоминания о цикаде в листьях того периода указывают на более жаркий июль, а не июнь.

Хотя художник работал в мастерской за эскизами и памятью, комбинируя наблюдения через несколько ночей, исследование доказывает: Ван Гог очень внимательно наблюдал за реальным ночным небом, а не придумывал его детали.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ван Гог Ученые Астрономы
Новости
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Корецкий призвал бизнес готовиться к худшему сценарию на фоне усиления атак РФ
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом