Тайна раскрыта: астрономы выяснили точную дату создания "Звездной ночи" Ван Гога
Ученые и астрономы провели масштабное исследование полотна "Звездная ночь" Винсента ван Гога и пришли к выводу, что известная картина была создана позже, чем считалось.
Анализ ночного неба над Францией опровергает представление о том, что пейзаж являлся лишь плодом воображения художника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в Scientific Reports (2026).
Новое астрономическое расследование
Южнокорейская команда исследователей под руководством Ким Чон Хена сопоставил изображенные на картине астрономические объекты с реальным положением тел на предрассветном небе над Сен-Реми-де-Провансом.
Они установили, что картина соответствует состоянию неба 22 июля 1889 года - это на целый месяц позже общепринятой даты - июня 1889 года.
Искусствоведы долго считали, что художник написал полотно сразу после прибытия в больницу для душевнобольных в июне, куда он попал после инцидента с отрезанным ухом.
Однако астрономический анализ показал разногласия: в середине июня месяц не имел формы такого точного полумесяца, как это изображено на холсте.
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Созвездие, Венера и другие доказательства из писем
По данным ученых, именно вокруг 22 июля 1889 перед рассветом можно было наблюдать точное соответствие всех небесных тел с картины.
Каких именно?
Форма полумесяца полностью совпадала с реальным видом того утра.
В восточной части неба рядом с Венерой выходило звездное скопление Гиады в созвездии Тельца.
Погодные условия в тот день обеспечивали чистое небо для наблюдения.
Также ученые проверили переписку Ван Гога с его братом. Упоминания о цикаде в листьях того периода указывают на более жаркий июль, а не июнь.
Хотя художник работал в мастерской за эскизами и памятью, комбинируя наблюдения через несколько ночей, исследование доказывает: Ван Гог очень внимательно наблюдал за реальным ночным небом, а не придумывал его детали.